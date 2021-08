Vendita 'fantasma' di mascherine, 22enne genovese nei guai

Un 22enne genovese è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Reggiolo (comune della provincia di Reggio Emilia) per una truffa online. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa Adnkronos.

Il giovane aveva pubblicato su eBay alcune inserzioni in cui metteva in vendita mascherine chirurgiche, dopo aver ricevuto il denaro spariva però nel nulla senza spedire la merce agli acquirenti. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri di Reggiolo, che hanno poi denunciato il 22enne residente a Genova alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Le trattative correvano tramite email sull'indirizzo mezzo a disposizione dal truffatore nell'inserzione e quando sulla carta prepagata veniva accreditata la somma richiesta il gioco era fatto in quanto il venditore non spediva quanto acquistato cessando ogni contatto con la vittima del raggiro. In questo modo ha raggirato un 50enne di Reggiolo che a fine Marzo non riuscendo a reperire i dispositivi di protezione ha trovato l'annuncio su eBay. Cinquanta mascherine a 30 euro e così dopo una trattiva andata avanti via mail le parti si sono accordate per la vendita. L'acquirente doveva versare l'importo richiesto sulla postepay del venditore che alla ricezione dei soldi avrebbe provveduto a effettuare la spedizione. L'uomo ha denunciato la truffa quando si è accorto di non aver ricevuto le mascherine. Dopo una serie di riscontri tra il profilo usato dal truffatore per operare su eBay e la carta prepagata dove erano stati versati i soldi.