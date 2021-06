Ragazzino in bici accerchiato dal 'branco', due denunce per tentata rapina

È successo in piazza Martinez a San Fruttuoso. Alcuni giovani sono riusciti a scappare, due sono stati fermati, portati in questura e denunciati

Nella serata di mercoledì 2 giugno 2021 gli agenti del commissariato San Fruttuoso hanno denunciato due giovani di origini tunisine per avere tentato di rapinare un ragazzino di 15 anni in piazza Martinez.

I due, anch'essi minori, intorno alle 23, insieme ad altri giovani rimasti al momento ignoti, hanno circondato il ragazzino, che stava tornando a casa in bicicletta. Dopo avere bloccato la vittima, la banda ha iniziato a frugargli all'interno delle tasche alla ricerca di denaro e telefono.

Una volante del commissariato San Fruttuoso, che transitava poco distante, notando la scena, è intervenuta immediatamente, innescando il fuggi fuggi generale. Dopo un lungo inseguimento tra le vie del quartiere, i poliziotti sono riusciti a raggiungere due ragazzi, che, dopo essere stati accompagnati in questura, sono stati denunciati per tentata rapina in concorso.