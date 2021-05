Coppia derubata in piazza Martinez, reagisce e mette in fuga il ladro

Poco dopo essere intervenuta a Quezzi, giovedì sera la polizia si è recata anche in piazza Martinez dove era stato segnalato un furto con strappo.

Sul posto una giovane coppia, che poco prima era stata avvicinata da un malvivente, a loro detta italiano, che avrebbe strappato una collanina alla ragazza.

La pronta reazione del fidanzato ha permesso di recuperare il maltolto e mettere in fuga il ladro. Le ricerche effettuate in zona hanno dato esito negativo. Per fortuna nessuno ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.