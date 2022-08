Tenta di strappare collana a un'anziano, minorenne fermato con lo spray al peperoncino

Nel tardo pomeriggio di lunedì 1 agosto, in piazza Martinez, gli agenti del commissariato San Fruttuoso hanno bloccato un giovane, che, pochi secondi prima, aveva provato a strappare una collana a un uomo di 70 anni.

Il ragazzo, dopo essersi avvicinato all'anziano con una scusa, gli ha messo un braccio intorno al collo nel tentativo, evidente, di strappargli la vistosa collana in oro, che l'uomo aveva al collo.

La scena non è sfuggita all'equipaggio di una volante del commissariato San Fruttuoso, che ha immediatamente bloccato il giovane. Le fasi del fermo dello straniero sono risultate molto complicate vista la forte resistenza del ragazzo, che, solamente una volta colpito dallo spray al peperoncino, si è arreso ed è stato ammanettato e accompagnato in questura.

Il minore, mai segnalato in Italia, dopo essere stato denunciato per resistenza e tentato furto con strappo, è stato affidato a una comunità per minori di zona.