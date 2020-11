Armato di coltello, insulta una donna: arrestato

Camminando in piazza Martinez con un coltello in mano, ha avvicinato una donna e le ha gridato parole offensive, spaventandola molto. Giunti sul posto in pochi minuti, i poliziotti hanno intercettato, l'uomo, un lituano di 60 anni, in Italia senza fissa dimora, nei pressi dei giardini, notando subito, accanto a lui, alcuni fogli che riportavano disegni osceni e frasi volgari, un coltello e un paio di forbici, questi ultimi conficcati nel fusto di un albero.

Un operatore si è prontamente avvicinato per recuperare gli oggetti contundenti e toglierli dalla disponibilità dell'uomo che ha immediatamente dimostrato il suo temperamento aggressivo, ingaggiando con gli agenti una colluttazione, durante la quale li ha colpiti con calci e pugni.

Immobilizzato a fatica, è stato accompagnato in questura dove è stata accertata la sua identità e la sua inclinazione ai comportamenti violenti e antisociali. Successivamente, il 60enne è stato arrestato per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.