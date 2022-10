Martina Rossi, Albertoni e Vanneschi possono uscire dal carcere per la semilibertà

Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, in carcere da circa due settimane, potranno uscire durante il giorno dal penitenziario di Arezzo per iniziare il loro percorso di semilibertà, in base a quanto è stato disposto dal tribunale di sorveglianza di Firenze.

I due come noto sono stati condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo ai danni della studentessa genovese Martina Rossi, morta nel 2011 a Palma di Maiorca, precipitando dal balcone dell'hotel in cui si trovava in vacanza.

Secondo quanto riferito da uno dei legali, Albertoni e Vanneschi lavoreranno entrambi con i genitori per poi rientrare a sera nel carcere di Arezzo a partire da oggi, lunedì 24 ottobre.