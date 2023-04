Intralciarono le indagini sulla morte di Martina, reato estinto

Nella giornata di giovedì 13 aprile sono comparsi di fronte al giudice monocratico Marco Canepa al tribunale di Genova due ragazzi della comitiva di Castiglion Fibocchi, che si trovavano nella stanza accanto a quella di Vanneschi e Albertoni (condannati a 3 anni per la morte di Martina Rossi avvenuta mentre fuggiva da un tentativo di stupro), in quanto accusati di false dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini per questo filone secondario.

Al termine dell'udienza il reato è stato dichiarato estinto. I due si sono definitivamente dissociati dai loro amici e, dopo le 280 ore a testa di volontariato, hanno chiuso la loro vicenda processuale. In aula si sono alzati e hanno letto una lettera di scuse, rivolta ai genitori di Martina, Franca e Bruno.

Quest'ultimo, tuttavia, pur avendo gradito le parole dei due, non è sembrato del tutto persuaso sulla loro buona fede e, uscendo dall'aula, si è rivolto ai cronisti dicendo: "solo chi ha i soldi non finisce in galera".