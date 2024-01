Esplode caldaia a bordo di una nave, muore ufficiale di 29 anni

Infortunio mortale a bordo di una nave partita da Catania e attesa in arrivo nel porto di Genova alle 19. In seguito allo scoppio di una caldaia un ufficiale di sala macchine è morto, aveva 29 anni.

La procura di Genova ha avviato accertamenti affidando le indagini alla capitaneria di porto per indagare su quanto capitato a bordo. Gli investigatori della guardia costiera dovranno capire in che acque è avvenuto l'incidente e se in sala macchine fosse tutto in regola.

Il pubblico ministero di turno Federica Paiola ha disposto l'autopsia.

La nave, che era partita dalla Grecia facendo tappa a Catania, trasporta cera.