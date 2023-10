Occupa una casa e nasconde proiettili: 30enne nei guai

Non è certamente il primo caso e non sarà nemmeno l'ultimo nella zona. In via Felice Maritano a Begato i carabinieri sono intervenuti per un'altra casa occupata, questa volta però hanno scoperto anche altro.

All'interno dell'appartamento occupato da un 30enne sono state infatti trovate una cinquantina di cartucce calibro 12 detenute in maniera illegale. L'uomo, italiano e con precedenti, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni, ricettazione e invasione di terreni ed edifici. La casa occupata appartiene ad Arte.

Qualche giorno fa erano stati invece denunciati due stranieri che avevano occupato una casa e manomesso un contatore in via Cechov, sempre nella stessa zona. Negli ultimi anni sono stati diversi gli episodi di case popolari occupate.