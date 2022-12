Giornalismo in lutto, è morto Mario Sconcerti

Giornalismo in lutto per la morte di Mario Sconcerti, aveva 74 anni ed era stato ricoverato a Roma al Policlinico di Tor Vergata per alcuni accertamenti.

Chi era Mario Sconcerti

Nato a Firenze il 24 ottobre 1948 era stato il direttore del Secolo XIX di Genova tra il 1992 e il 1994 e in diversi periodi è apparso anche sulle televisioni locali della Liguria. Sconcerti è stato una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano, ha iniziato la propria carriera al Corriere dello Sport, poi si è trasferito a Repubblica nel 1979.

Successivamente è diventato vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport (1987). Dopo l'addio al Secolo XIX ha guidato per sei anni il Corriere dello Sport, successivamente ha iniziato la carriera televisiva. Per diversi anni ha partecipato alle trasmissioni Terzo tempo - in onda con noi e Sky Calcio Show, il contenitore domenicale di Sky Sport dedicato alle partite di Serie A, sino al 2015. Dall'agosto 2016 al 2019 è stato ospite fisso delle trasmissioni sportive della RAI. In occasione del campionato del mondo 2018 è stato opinionista di Mediaset. Negli ultimi anni era editorialista del Corriere della Sera.