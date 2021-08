Addio a padre Mario Galli, storico cappellano della Sampdoria

Nato in provincia di Massa Carrara, era genovese d'adozione. I funerali saranno celebrati nella chiesa della Consolazione sabato 7 agosto alle ore 11.45

È morto all'età di 83 anni padre Mario Galli, agostiniano, a lungo parroco della chiesa della Consolazione in via XX Settembre. Nato in provincia di Massa Carrara, era genovese d'adozione. A Genova aveva insegnato religione, negli anni Ottanta, al liceo scientifico Cassini.

Padre Galli era assai conosciuto anche nell'ambiente sportivo, soprattutto per essere stato lo storico cappellano della Sampdoria, di cui era tifosissimo.

Il rosario verrà recitato oggi, venerdì 6 agosto, alle ore 17.30 nella chiesa della Consolazione, dove sabato 7 agosto alle ore 11.45 saranno celebrati i funerali.