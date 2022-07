Sestri Levante in lutto: addio a Mario Chella, ex sindaco e deputato

Lutto a Sestri Levante per la morte di Mario Chella, deputato del Partito Comunista Italiano tra il 1983 e il 1987, assessore e poi sindaco di Sestri Levante dal 1994 al 2003, con la lista civica di centrosinistra 'Progresso per Sestri Levante' nel primo mandato e con i Democratici di Sinistra nel secondo.

Aveva 88 anni, era nato a Udine il 16 marzo 1934.

Il cordoglio del Comune: "La sindaca e l'amministrazione comunale esprimono il loro più profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Chella. Un sindaco con grandi capacità di visione, che ha cambiato in meglio la nostra città in tempi difficili. Una grande perdita per Sestri Levante. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore".