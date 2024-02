Sestri Levante in lutto, addio allo storico presidente Mario Arioni

Sestri Levante in lutto per la scomparsa di Mario Arioni, storico presidente (tra il 2000 e il 2014) della società di calcio che oggi milita nel campionato di Serie C. Arioni aveva 83 anni e sotto la sua presidenza, la più longeva della storia del club, sono arrivate le vittorie di due campionati di Eccellenza (2004/05 e 2011/12), di un campionato di Promozione (2001/02) e di una coppa Italia Eccellenza-Promozione (2001/02).

Il rosario sarà recitato martedì 20 febbraio alle ore 18:30 presso le camere mortuarie dell'ospedale San Martino di Genova. Il funerale si svolgerà invece mercoledì 21 febbraio alle ore 8:30 nella chiesa di Santa Zita, nel quartiere della Foce, sempre a Genova.

Imprenditore originario di Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia, Arioni nel 1977 aveva fondato la ditta Arioni Mario, poi diventata Arioni Informatica, come concessionaria Olivetti. Amministratore della società fino all'ultimo, ha gestito in maniera familiare la sua attività imprenditoriale alla Foce a Genova, a Corte Lambruschini. Anche durante la gravissima alluvione nell'ottobre 2014, che distrusse gran parte dei macchinari, Arioni non si era perso d'animo e aveva proseguito l'attività. Si avvicinò al Sestri Levante come sponsor tra il 1992 e il 1995 per poi diventare presidente nell'ottobre del 2000 con la squadra sprofondata in promozione. Iniziò quindi una scalata che consentì al club di tornare in Serie D a distanza di 23 anni dall'ultima volta.

"Tutta l'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 e i suoi tifosi - si legge nella nota della società - si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Ciao Mario. E grazie di tutto, davvero".

