Addio a Marino Cassini, fondatore della biblioteca per ragazzi De Amicis

All'età di 92 anni è morto Marino Cassini, fondatore, nel 1971, e storico direttore della biblioteca per ragazzi Edmondo De Amicis di Genova, la prima in Italia interamente dedicata ai giovani lettori. Si era laureato nel 1956 in lettere moderne e aveva diretto, dal 1979 al 1991, la rivista comunale della biblioteca 'Lg Argomenti'. Ha scritto libri per ragazzi ottenendo anche molti premi e riconoscimenti ed era appassionato di filatelia ed enigmistica.

Su Facebook il ricordo della Biblioteca De Amicis: "Scrittore, bibliotecario, appassionato enigmista, ha cercato e trovato strade sempre innovative per promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi, con creatività e competenza. Ha voluto una biblioteca dove i più piccoli potessero muoversi con sicurezza e scegliere in autonomia, senza troppe intermediazioni da parte degli adulti; per questo ha inventato un sistema di classificazione che rendesse facile trovare i libri, basato sui colori, chiamato 'Arlecchino'. Un arcobaleno che funziona ancora benissimo e ancora oggi colora i nostri scaffali e il nostro lavoro di bibliotecari per ragazzi: se volete ricordare o conoscere la creatività del Marino Cassini scrittore, troverete in esposizione all'ingresso della DeA i suoi libri più belli".

Erga Edizioni, casa editrice genovese, aggiunge: "È di poco fa la notizia che è scomparso Marino Cassini, uno dei più importanti bibliotecari che l'Italia abbia mai avuto, e il fondatore della biblioteca per ragazzi Edmondo De Amicis di Genova. Marino era un grande amico di Erga, con la quale aveva impostato la riedizione di molti suoi romanzi storici per ragazzi, e non solo. Il nostro grande rammarico è non aver potuto presentare insieme un'opera ciclopica appena stampata che prendeva spunto dai suoi amati francobolli, un altro dei suoi grandi amori, per raccontare fiabe e leggende di tutto il mondo. Ma oltre alle sue moltissime opere, Marino è stato un vero amico per Erga, di quelli con i quali confrontarsi, raccontare, progettare, sognare. Sembrano parole scontate, ma ci mancherà davvero moltissimo".