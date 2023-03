La Marinella riapre e assume: "Cerchiamo 32 dipendenti, giovani e liguri"

Come anticipato giovedì 23 marzo 2023 su GenovaToday si avvicina la riapertura, sulla passeggiata di Nervi, della Marinella. Nelle ultime ore sono stati tolti i primi ponteggi ed è stata svelata la facciata lato monte, l'obiettivo è inaugurare prima della finale della Ocean Race, in programma a Genova dal 24 giugno al 2 luglio. Il cantiere per la riqualificazione dello storico albergo, con un progetto che prevede hotel, spa, marina, ristorante, caffetteria e lounge bar, dura da molti anni anche a causa di una serie di problemi che hanno rallentato i lavori del consorzio 'La Marinella 1934', subito una tromba d'aria causò ulteriori danni a quelli già presenti dopo anni di abbandono, seguiti da quelli delle due mareggiate del 2018 e del 2020. A complicare ulteriormente i piani, e ad allungare i tempi, anche la pandemia covid e gli adempimenti burocratici. Complessivamente si tratta di sette anni di lavori, quattro e mezzo dei quali di fermo cantiere tra burocrazia, pandemia ed eventi meteorologici.

In una nota si legge: "In meno di due anni e mezzo di lavori questo gioiello simbolo di Nervi, incastonato lungo la passeggiata a mare del comune levantino vede la riapertura, prevista in tempo per l’arrivo dell’Ocean Race. Venerdì 24 marzo La Marinella sveste parte delle impalcature che purtroppo l’hanno avvolta per troppo tempo. L’imponente operazione di restyling de La Marinella di Nervi restituirà al quartiere e alla Liguria il suo gioiello dalla forte vocazione turistica con al suo interno un hotel dimora storica quattro stelle superior, una spa, un ristorante, un lounge bar con terrazza e una marina con pontile a mare, pavimentata con le pietre di scoglio originarie rinvenute durante i lavori".

La complessa operazione di recupero della struttura della Marinella (con un intervento sul 100% dell’edificio), realizzata nel 1934 e chiusa da oltre dieci anni in evidente stato di degrado, è stata possibile grazie alla forte volontà di Igor Mendelevich. Quest’ultimo, unitamente a un gruppo di amici e soci ha dato vita alla società La Marinella 1934, che nel 2017 si è aggiudicata la concessione dei lavori presentando il progetto di recupero e valorizzazione dell’edificio, poi approvato dalla sovrintendenza. Se l’ipotesi iniziale, all’avvio dei lavori, era quella di un intervento di sola riqualificazione, i danni subiti da eventi atmosferici avevano addirittura successivamente fatto temere la possibile demolizione delle struttura, con il conseguente rischio di perdita di uno dei simboli storici del turismo di Nervi e della Liguria. Con un enorme sforzo finanziario, il gruppo di imprenditori ha deciso invece di salvare l’edificio, preservandone non solo la valenza storica ma anche culturale.

"Siamo felici di vedere vicina la meta dopo tante difficoltà e comprensibili scetticismi di molti cittadini e orgogliosi di poter iniziare a svelare una parte della nuova Marinella con la rimozione delle sue impalcature - ha commentato Igor Mendelevich, amministratore unico de La Marinella 1934 -. Il mio primo ringraziamento va ai tanti cittadini, imprese, enti che ci hanno sostenuto e dato le motivazioni a perseverare; un plauso particolare all’amministrazione comunale e in primis il nostro Sindaco Bucci, per aver creduto nel progetto e in noi; infine a tutte le maestranze che ogni giorno lavorano per restituire aNervi e a Genova una struttura di assoluto pregio e dalle enormi potenzialità".

"Ora partiamo - conclude Mendelevich - con la ricerca di trentadue dipendenti che vorremmo fossero in primis giovani e liguri (e che invitiamo a prendere contatto sin d’ora con noi), necessari a coprire tutte le aree di lavoro della struttura. Siamo all’opera per concludere in breve tempo i lavori agli allestimenti interni per poter inaugurare prima della finale della Ocean Race, in programma a Genova dal 24 giugno al 2 luglio e mostrare, in occasione di questo grande evento sportivo di respiro nazionale e mondiale, la Marinella quale patrimonio di tutti i genovesi".