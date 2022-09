Marina di Sestri Ponente, esposti e lamentele dei residenti: "Troppo rumore"

I residenti della Marina di Sestri Ponente dicono 'no' al troppo rumore dell'impianto delle acque reflue, e la protesta arriva in consiglio comunale. Portavoce ne è il consigliere Valter Pilloni (Vince Genova): "Già all'inizio del 2020 - spiega - era stata fatta da un amministratore di condominio una prima segnalazione alla Direzione Ambiente del Comune di Genova e alla polizia municipale acustica riguardo alla rumorosità prodotta dall'impianto delle acque reflue. La polizia fece le prime rilevazioni constatando che effettivamente il problema sussiste. I rilievi fonometrici indicavano valori alti e fu chiesto ai gestori di intervenire per risolvere il problema".

Il 29 giugno 2022, dopo alcuni lavori effettuati nei mesi precedenti, nuove rilevazioni fatte dai cittadini: "C'erano ancora valori di 45 decibel alle ore 23 mentre alle 23,50, a finestre aperte, nell'appartamento di un condomino si registrava un valore di 48.4 decibel. Poco importa il fatto che la zona residenziale sia inserita in zona di classificazione acustica 5 e che quindi sia prevedibile un valore diurno fino a 60 decibel: questo provoca un enorme disagio ai residenti".

A rispondere, l'assessore Campora che poco prima ha ricevuto una relazione tecnica : "Poco fa ho ricevuto una relazione tecnica da parte di Ireti e della società che aveva effettuato interventi. Erano stati fatti esposti dai cittadini a seguito dei quali sono stati effettuati interventi importanti all'interno del sito, di cui gli ultimi nel giugno 2022. Oggi dai dati che ho ricevuto i limiti tecnici di legge sarebbero rispettati. Detto questo credo che sia dovere dell'amministrazione programmare un incontro con Ireti per definire, al di là del rispetto dei limiti, se è possibile intervenire ulteriormente e fare in modo che in qualche maniera si possa ridurre il fastidio evidenziato dalle persone".