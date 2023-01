Trenta piante di marijuana in magazzino, arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato servizi di controllo straordinario del territorio, con l'impiego di 40 carabinieri in uniforme e 20 in abiti civili, che hanno identificato circa duecento persone e controllato cinquanta veicoli.

Nel corso dell'attività sono state arrestate quattro persone, tra queste c'è un 40enne genovese, gravato da precedenti di polizia, che aveva creato una serra all'interno di un magazzino a lui in uso, coltivando circa 30 piante di marijuana. Dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Per furto aggravato invece è stato arrestato un 60enne italiano, che aveva asportato da un esercizio commerciale capi d'abbigliamento per oltre 100 euro, dileguandosi poi a bordo di un bus della linea urbana. Successivamente è stato rintracciato e fermato da un equipaggio del nucleo radiomobile in perlustrazione.

In manette, per evasione, ancje un cittadino marocchino di 20 anni, che, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato fermato nelle vie limitrofe alla sua abitazione senza un regolare permesso; infine, a seguito di ordine di carcerazione, emesso dalla locale autorità giudiziaria, un cittadino algerino di 50 anni, gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile dei reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Inoltre sono state denunciate sei persone: tre cittadini senegalesi di età compresa tra 20 e 25 anni, a seguito di perquisizione domiciliare effettuato in collaborazione con la polizia locale, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento e la somma di circa quattromila euro in contanti, presumibile provento dell’illecita attività.

Un italiano e un bielorusso sono stati denunciati dopo che si sono impossessati di merce di vario tipo, asportandola da un esercizio commerciale; infine, per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata, un 50enne genovese, che, ubriaco e armato di coltello, ha minacciato il titolare di un esercizio pubblico, opponendo poi resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti.