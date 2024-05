Rapina e traffico di droga: Marietto Rossi condannato ad altri 27 anni di carcere

Marietto Rossi, conosciuto anche come il 'Vallanzasca genovese' è stato condannato a 27 anni di carcere. Era accusato di associazione a delinquere finalizzata alla rapina, furto, detenzione di armi e traffico di droga e il sostituto procuratore aveva chiesto una condanna di 30 anni. Lo riferisce l'Ansa.

Rossi sta già scontando l'ergastolo per l'omicidio del corriere della droga Giovanni Lombardi. Il principale episodio contestato è la rapina alle poste di San Colombano Certenoli del febbraio 2014. Dopo una lunga carriera criminale, in quel periodo era fuori dal carcere e aveva cercato di ricostruire un gruppo dedito alle rapine e al traffico di droga, la squadra mobile non riuscì a impedire l'omicidio del 2015.

Venne fermato dopo aver ucciso Giovanni Lombardi a cui stava vendendo due chili di cocaina, la polizia arrivò mentre stava scavando una fossa con altri membri della banda per nascondere il cadavere.

