Lutto alla Foce: addio a Mariella, storica 'barbiera'

Tantissimi messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Maria 'Mariella' Cannariato, storica 'barbiera' della Foce con il suo negozio rigorosamente dedicato alle acconciature maschili di via Smirne aperto nel 1999. Aveva 53 anni e da tempo lottava contro una brutta malattia, a Genova era una delle poche versioni al femminile del classico barbiere con forbici e rasoio.

I familiari hanno informato che i funerali sono stati fissati sabato 15 aprile 2023 8.30 a Santa Zita in corso Buenos Aires e che attualmente la salma si trova nella camera ardente dell'istituto Gigi Ghirotti di Albaro dove, alle ore 18:15 di venerdì 14 aprile 2023 ci sarà il rosario.

"Acconciature Maschili By Mariella" era diventato un punto di riferimento per tanti clienti più o meno giovani, che la ricordano per la professionalità, la cordialità e il sorriso. Sul sito internet dell'attività aveva raccontato il suo percorso personale: "Ho studiato taglio a Genova, Chiavari e Milano - scriveva - . Ho iniziato a lavorare nel 1987 e da subito ho scelto di tagliare i capelli agli uomini. Con loro mi trovo a mio agio, riesco a parlare di tutto, si fanno meno pettegolezzi e le richieste sono semplici e chiare, oltre al fatto che preferisco i tagli maschili. Un cliente un giorno mi disse: 'Si andava dal barbiere anche per parlare di donne, calcio e raccontare barzellette sporche. Con te non si può fare nessuna di queste cose ma è proprio per questo che preferiamo venire da te!'. Con me infatti si rilassano completamente, possono raccontarmi i problemi di lavoro senza sentirsi giudicati, sfogarsi e parlare delle loro vicende sentimentali. Si sentono accolti e curati dalle mani rassicuranti di una donna. E senza mai valicare il limite del rapporto professionale se non sul piano di un'amicizia rispettosa visto che passano gli anni e io continuo a tagliare loro i capelli e a fargli la barba".