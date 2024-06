È morta Maria Rosa Morlè, storica ex assessora del Municipio Ponente

Genova piange Maria Rosa Morlè, storica assessora del centrosinistra del Municipio Ponente, morta oggi all'età di 79 anni a causa di una malattia. Era stata in giunta per 15 anni, prima con il presidente Roberto Bruzzone, poi alla sua scomparsa con Mauro Avvenente in entrambi i suoi mandati e infine con Claudio Chiarotti.

I conoscenti ricordano Morlè - che si è sempre collocata a sinistra del Pd, tra Rifondazione Comunista e altre formazioni in seguito - come una persona coerente e appassionata, sempre impegnata per il ponente e per la sua Palmaro sia nelle istituzioni sia nei comitati e nelle associazioni.

"Per me è stata una maestra e un punto di riferimento per il ponente - dice a GenovaToday Chiarotti, ex presidente e ora capogruppo del Pd in consiglio di Municipio - ricordo all'inizio quando la conobbi mi trovai subito bene con lei. Certo abbiamo anche discusso, ma erano situazioni che hanno fatto crescere entrambi. Se ne va una persona di un'onestà intellettuale pura. È sempre stata coerente, modesta e onesta con se stessa: le piaceva mettere in primo piano i risultati ottenuti e non la sua persona, una qualità di questi tempi purtroppo rara".

Morlè, corista del Carlo Felice in pensione, amava la musica classica ed era riuscita a portarla a Villa De Mari con svariate rassegne molto partecipate di cui era stata direttrice artistica: "Aveva portato la musica d'élite, un genere che non tutti si possono permettere, in periferia -ricorda ancora Chiarotti - si è sempre battuta molto per il bene della sua comunità".

"Ideologicamente eravamo distanti - è il ricordo di Lorella Fontana, attuale vicepresidente del Municipio Ponente - ma tra noi c'è sempre stato rispetto: un qualcosa che troppo spesso oggi, specie tra i componenti più giovani dei vari gruppi politici, viene meno e impoverisce troppo la politica e il suo ruolo. Persona politicamente sempre coerente e sempre molto vicina al territorio, a livello culturale, essendo stata corista presso il Teatro Carlo Felice, aveva saputo portare nel ponente genovese rassegne liriche di spessore e qualità presso Villa De Mari, nel suo amato borgo di Palmaro".