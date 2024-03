Vento di burrasca forte e mareggiata intensa: i divieti

Considerando lo stato di allerta gialla in Liguria e le previsioni che parlano di mareggiata intensa e vento di burrasca, sono entrate in vigore a Genova alcune misure legate alla pubblica sicurezza. Ecco di seguito i divieti.

Vento di burrasca forte, i divieti

Per tutta la giornata di domenica 3 marzo 2024 entrano in vigore le due ordinanze che prevedono:

Divieto transito sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati

Giardini, parchi e cimiteri chiusi al pubblico

Mareggiata intensa, divieti anche lunedì

Emesso l'avviso per mareggiata intensa per le giornate di domenica 3 e lunedì 4 marzo 2024. Resta in vigore l’ordinanza numero 9 del 2017:

Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili

No balneazione/uso di imbarcazioni

Metti in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno.

