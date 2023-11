Mareggiata, Toti: "Pronti a dichiarare lo stato di emergenza regionale"

La prima intensa mareggiata della stagione sta lasciando il segno sulle coste del centro e levante ligure, con danni nei comuni costieri per quanto riguarda banchine mobili, gazebo, paiolati, allagamenti. Sabato è prevista una nuova allerta meteo per piogge intense e persistenti, mentre domenica ci si aspetta nuovamente burrasca sul mare.

Alla luce di tutto ciò, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si dichiara pronto a dichiarare lo stato di emergenza regionale: "Ritengo che nella prossima riunione di giunta lo dichiareremo, verificando nelle ore successive con il ministro Musumeci e il capo del dipartimento della protezione civile Curcio la possibilità di agganciarci allo stato di emergenza nazionale, non appena avremo tirato le somme della situazione complessiva".

Tra lunedì e martedì la Regione si occuperà di fare una prima ricognizione dei danni con i sindaci dei Comuni costieri per coprire le somme urgenze.

Mareggiata: "Non andate a fare foto e video, il pericolo è elevato"

La mareggiata che era stata prevista da Arpal ha provocando allagamenti e danni lungo la costa, da Celle ad Albissola Marina fino a Genova, da Corso Italia a Nervi, e in alcuni comuni del Tigullio e dello spezzino, in particolare a Sestri Levante, Camogli, Portofino, Levanto, Vernazza e Porto Venere. Chiusa in via precauzionale la galleria Sant’Anna lungo l’Aurelia a Sestri Levante.

“Rinnoviamo con maggiore forza l’appello rivolto ai cittadini per la massima prudenza – aggiunge Toti insieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Purtroppo questa mattina si sono resi necessari alcuni interventi di soccorso a persone che, in modo sconsiderato, si sono avvicinate al lungomare e sono state travolte dalle onde. Invitiamo tutti a non recarsi lungo la costa per fare foto o video della mareggiata: il pericolo è molto elevato, nessuno deve correre rischi inutili”.

Colonna mobile della protezione civile ligure in Toscana per aiutare

Intanto sono in corso i preparativi per la partenza, nelle prossime ore, della colonna mobile della Protezione civile della Liguria che si recherà in Toscana, in particolare nella zona di Prato a seguito della violenta ondata di maltempo delle ultime ore. A raggiungere il territorio alluvionato saranno sette squadre e circa 25 operatori con i mezzi attrezzati, tre moduli idraulici e due moduli pulizia.

“Da subito – spiegano Toti e Giampedrone - abbiamo dato la nostra disponibilità per aiutare le comunità maggiormente colpite. Purtroppo le previsioni per i prossimi giorni non sono incoraggianti, con la nuova perturbazione in arrivo tra sabato e domenica”.