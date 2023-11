VIDEO | Turisti in fuga dalle onde in Piazzetta a Portofino

Sono stati sorpresi dalle onde mentre si godevano il sole ai tavolini della piazzetta. I turisti che si trovavano oggi a Portofino si ricorderanno di questo venerdì 3 novembre, principalmente per essere finiti a bagno.

Era stata anticipata da Arpal come una possibile mareggiata storica ma nel celebre porticciolo si è presentata più come un'onda anomala. Il mare ha raggiunto e invaso la piazzetta portando via tavolini e allagando locali e negozi, c'è chi è salito in piedi sulla sedia, chi ha fotografato la scena e chi ha cercato di mettere in salvo il cane.

Il video dei turisti che scappano dai bar è diventato virale in poche ore. Così come tante altre immagini realizzate da levante a ponente dove la mareggiata, come ampiamente annunciato, ha picchiato duro con onde fino a 6 metri.

Si sono registrati danni in diverse località sulla costa. A Genova è stata chiusa l'aurelia a Quinto dopo che le onde erano arrivate in strada, viabilità ferma anche ad Arenzano e ingresso vietato in passeggiata a Nervi. A Camogli un ristorante storico è crollato sotto la forza del mare e non sono mancate nemmeno gli allagamenti in corso Italia.