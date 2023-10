Mareggiata con soccorsi e danni: le previsioni meteo del weekend

Come da avviso emanato da Arpal sulla costa della Liguria si è abbattuta una mareggiata intensa tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2023. In diverse località le onde sono arrivate sulle passeggiate e sulle strade.

Mareggiata a Chiavari: danni e onde sul lungomare

A Chiavari il Comune ha chiuso la parte terminale di via Preli nella serata di sabato. Nel tratto tra piazza dei Pescatori e la colonia Fara, il mare ha fatto danni facendo saltare l'arenaria e portando pietre, sabbia, legno, anche nel tratto finale di corso Valparaiso fino a piazza dei Pescatori le onde sono arrivate in passeggiata spostando bidoni e portando sabbia e pietre.

Ristorante evacuato a Lavagna

Mareggiata intensa anche a Lavagna dove alcune persone sono state allontanate da un ristorante per motivi di sicurezza, onde in passeggiata anche ad Arenzano mentre a Cogoleto è stata chiusa la passeggiata. A Sestri Levante nella serata di venerdì in via precauzionale è stato messo in sicurezza l'ultimo tratto di pista ciclabile in lungomare Descalzo, le parti pedonali di via Queirolo sono state transennate e il Park Sant'Anna è rimasto chiuso. Anche a Genova non sono mancati i problemi.

Persone soccorse a Genova e Pieve Ligure

Nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre un 53enne è finito in codice giallo in ospedale dopo essere finito contro la fiancata di un bus. Stava passeggiando sul marciapiede lato mare a Murcarolo quando ha visto alzarsi un muro d'acqua di fronte a sè. Senza pensarci due volte si è buttato in mezzo alla strada per evitare la "doccia" ma proprio in quel momento stava passando il 15. L'uomo si è schiantato sulla fiancata dell'autobus in transito ed è caduto a terra. A Pieve Ligure, invece, una 30enne è stata travolta da un'onda che l'ha trascinata sugli scogli e poi in mare: è stata soccorsa e portata in ospedale.

Previsioni meteo Liguria 28 e 29 ottobre

Secondo le previsioni di 3BMeteo sabato 28 ottobre a Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Temperature comprese tra la minima di 16°C e la massima di 21°C, venti al mattino moderati da nord-est, al pomeriggio tesi da sud-est. Mare molto mosso. Domenica 29 ottobre invece nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso.