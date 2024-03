Mareggiate, freddo e pioggia: maltempo almeno fino a giovedì

Come anticipato, la settimana che precede la Pasqua sulla Liguria sta trascorrendo all'insegna del maltempo. Dopo un lunedì con clima tipicamente primaverile, poche ore più tardi genovesi e liguri si sono svegliati di nuovo in inverno, con temperature più basse, vento e pioggia.

A Poggio Fearza, nel comune di Montegrosso Pian Latte, questa mattina è stata rilevata una temperatura di -3.9 gradi; alle ore 12.05 la rete Omirl segnalava, come valore più elevato fin qui registrato, 15.4 gradi a Levanto. Per le prossime ore la situazione non sembra destinata a migliorare. La speranza a questo punto è che il quadro cambi per Pasqua e non si confermi quello previsto al momento.

Per mercoledì 27 marzo è stato emesso un avviso per mareggiata intensa e di conseguenza a Genova entra in vigore l'ordinanza numero 09/2017, che impone di: non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili; no balneazione/uso di imbarcazioni; mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno.

Previsioni meteo Liguria martedì 26 marzo 2024

Precipitazioni diffuse deboli o moderate specie su ABD, in intensificazione dalla sera a partire da Ponente. Cumulate significative su AD. Neve oltre 800-1000 m su D con possibili spolverate a quote inferiori su parte occidentale in serata, oltre 1000-1200 m in rialzo serale a 1400-1600 m su A. Neve oltre 1200-1400 m a Levante, in netto rialzo dal pomeriggio-sera. Venti forti e rafficati settentrionali, fino a burrasca (60-70 km/h) su B e parte orientale di A. Mare localmente molto mosso per onda da Est su estremo Ponente.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 27 marzo 2024

Il transito di un fronte freddo determina piogge diffuse di intensità moderata anche a carattere temporalesco specie su CentroLevante, cumulate elevate su CE. Bassa probabilità di temporali forti su BCE. Neve oltre 1200-1400 m su Alpi, inizialmente pioggia a tutte le quote in Appennino ma con quota neve in calo a 1200-1400 m. Nella notte venti forti da Sudest su C, da Nord su AB, generale rotazione e rinforzo da Sudovest fino a burrasca (raffiche fino 70-80 km/h su costa, oltre 100-120 km/h su crinali). Mareggiate di libeccio, intense su BC.

Previsioni meteo Liguria giovedì 28 marzo 2024

Un nuovo impulso perturbato con richiamo di correnti umide sudoccidentali determina precipitazioni diffuse su Centro-Levante anche a carattere di rovescio o temporale moderato, più persistenti a ridosso dei rilievi. Cumulate significative su C. Progressiva attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati specie su capi esposti e rilievi. Mare agitato per onda lunga e formata di libeccio (periodo 9 s), mareggiate su tutte le coste.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

