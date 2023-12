Mareggiata: le onde allagano il centro di Sestri Levante e Riva Trigoso

Il pericolo mareggiata c'era, ed effettivamente verso l'ora di pranzo di oggi, sabato 2 dicembre, le onde a Sestri Levante sono arrivate anche fino al centro storico della cittadina. Colpita, in particolare, piazza Matteotti, a metà strada tra le iconiche baie del Silenzio e delle Favole.

Qui gli operatori comunali sono al lavoro per disostruire le caditoie e consentire il deflusso delle acque: in programma anche un intervento specifico con autospurgo. La polizia locale, intanto, presidia il territorio da questa mattina.

Per quanto riguarda la pulizia del materiale portato dal mare sulla strada e in passeggiata, nel pomeriggio è previsto un intervento a Riva Levante. Le stesse operazioni verranno effettuate a Riva Ponente nella mattinata di domani, domenica 3 dicembre.

Per il resto, nonostante la furia delle onde, a Riva Trigoso - dove in mattinata era stata chiusa via Colombo - la situazione è tornata sotto controllo e le gallerie di Sant’Anna risultano transitabili.

L'avviso per mareggiata intensa

Per oggi, sabato 2 dicembre, Arpal ha diramato un avviso per mareggiata intensa: come sempre a Genova entra in vigore l'ordinanza 09/2017 che sancisce il divieto di sostare su litorale, strade costiere, moli e pontili, vieta la balneazione e l'uso di imbarcazioni, e obbliga a mettere in sicurezza ciò che può essere travolto o arrecare danno.

Come previsto, in Liguria il moto ondoso in mattinata è aumentato fino ad agitato con mareggiate intense sul centro-levante e sulla parte occidentale di ponente per onda lunga di libeccio. Alla boa di La Spezia sono stati raggiunti i 5.3 metri di altezza dell’onda.