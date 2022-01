Cus Genova in lutto, addio allo storico medico Marco Nasciuti

Cus Genova in lutto per la scomparsa di Marco Nasciuti, storico medico del Centro Universitario Sportivo e fratello dell'ex presidente Mauro. A darne notizia è la stessa associazione che si è unita al cordoglio della famiglia e dei conoscenti per la sua perdita.

Specializzato prima in ortopedia e poi in medicina dello sport, è stato uno dei creatori del Centro di Medicina dello Sport del Cus Genova, attualmente diretto dalla dottoressa Bartalucci. Ha lavorato all'ospedale San Martino di Genova arrivando fino al ruolo di aiuto primario.

Il funerale verrà celebrato martedì 1 febbraio alle ore 10 nella chiesa di Santa Teresa d'Albaro, il Santo Rosario lunedì 31 gennaio alle ore 17.45 nelle camere ardenti dell'Ospedale San Martino.