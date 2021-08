Chiavari, l'ultimo saluto al sindaco Di Capua: "Grazie Marco, sempre nei nostri cuori"

I funerali si sono svolti nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, il vescovo Tanasini: "Ha vissuto il suo ruolo pubblico con integrità e bontà e ci ha lasciato in eredità il suo stile per il bene della nostra città"

Grande commozione e partecipazione a Chiavari: la città si è fermata per raccogliersi attorno alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e dare l'ultimo saluto a Marco Di Capua, sindaco di Chiavari morto improvvisamente nel pomeriggio di lunedì 23 agosto 2021. La messa, trasmessa anche in diretta televisiva su Teleradiopace, è stata seguita da tantissimi cittadini nei 500 posti disponibili in piazza e nei tre maxischermi allestiti in città. Molte le saracinesche abbassate in città, il Comune aveva proclamato il lutto cittadino.

La messa è iniziata alle ore 10.30 ed è stata celebrata dal vescovo di Chiavari Giampio Devasini con il vescovo emerito Alberto Tanasini, all'interno della cattedrale oltre ai familiari anche le autorità come il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti, il prefetto e il questore di Genova.

Durante la cerimonia, toccante e partecipata, è stato letto il messaggio di cordoglio di Papa Francesco, mentre il vescovo di Chiavari Giampio Devasini rivolgendosi a familiari, amici e conoscenti ha aperto la cerimonia ricordando che: "Marco era carico di progetti e speranze, non solo per sé e la sua famiglia, ma anche per la sua Chiavari"

Durante l'omelia si è commosso invece il vescovo emerito Alberto Tanasini che per molti anni aveva collaborato con il primo cittadino di Chiavari: "Tutta la nostra comunità è in lutto: Marco ha vissuto il suo ruolo pubblico con integrità e bontà e ci ha lasciato in eredità il suo stile per il bene della nostra città. Ha dato un'impronta di umanità forte al suo ruolo pubblico, superando l'atteggiamento burocratico. Ho vissuto con lui momenti commossi, gloriosi, intensi e lui ne è stato protagonista. Vogliamo ricordarlo così. Grazie sindaco Marco" La voce rotta dall'emozione, poi il lunghissimo applauso.

Intervenuto a fine cerimonia anche il presidente del consiglio comunale di Chiavari Antonio Segalerba: "Marco ha dato tanto amore alla nostra città con la sua pacatezza, la sua pazienza e la sua disponibilità. Siamo qui per cercare di dare a sua moglie Michela e ai suoi figli Edoardo ed Elisa un briciolo di amore. Rimarrà per sempre tra noi e nei nostri cuori".