Giungla in corso Europa

"Attenzione alle zecche". "Stamattina col passeggino veramente non ci passavo senza che mia figlia si prendesse delle foglie in faccia, ma dai". Sono solo due dei commenti, apparsi sotto al post con la foto, che abbiamo preso in prestito, che ritrae lo stato dei marciapiedi di corso Europa.

Lo scatto è stato postato sul gruppo Facebook 'Sei di Quinto al Mare se...' nella giornata di mercoledì 26 aprile 2023. Per fortuna, tra gli interventi sotto il post, c'è chi spiega: "iniziano a sfalciare dai primi di maggio. Ho mandato mail e hanno risposto che stavano facendo la gara di appalto".

Insomma, una situazione che sembra in via di risoluzione, e speriamo che sia davvero così.