Crollo marciapiede, il Comune promette: "Lavori in somma urgenza"

Il Comune di Genova ha fatto sapere di aver provveduto alla messa in sicurezza dell'area tra corso Europa e via Monte Moro di Quinto dove, nella mattinata di lunedì 17 giugno 2024, il marciapiede ha ceduto e si è aperta una voragine. Proprio sotto i piedi di una donna anziana con la nipotina. Le due persone sono precipitate nel buco, quasi illesa la piccola che è comunque stata portata al Gaslini per accertamenti mentre la nonna è stata trasportata in codice giallo al San Martino.

La messa in sicurezza dell'area

Dopo le prime operazioni a cura del personale di pronto intervento di Aster insieme alla Polizia Locale è stato transennato il marciapiedi per una lunghezza lineare di 50 metri, nel tratto compreso tra l’intersezione di corso Europa con via Monte Moro di Quinto fino allo spigolo di ponente del civico 3 di via Lorenzo Ghiglini. In queste ore i tecnici di Aster stanno effettuando le prime ispezioni nel cunicolo sottostante, alto due metri, lungo circa due chilometri e caratterizzato dalla presenza di un tubo Ireti di 600 mm di diametro che corre fino a Nervi e, staffate sui muri laterali, le canaline per la fibra ottica.

"Le ispezioni - spiega il Comune in una nota - serviranno a capire la portata e l’entità economica dell’intervento di ripristino del marciapiedi, rispetto al quale si prevede la realizzazione di lavori in somma urgenza per accelerare il più possibile la restituzione del marciapiedi alla pubblica fruibilità. Il cunicolo è coevo alla realizzazione di corso Europa, negli anni ‘60 del secolo scorso".

Perché è crollato il marciapiede? L'ipotesi

E ancora: "In base ai primi rilievi, l’ipotesi è che il crollo possa essere dovuto anche al microclima che si crea all’interno del cunicolo dove l’aria calda, a contatto con l’acqua fredda che scorre nel tubo dell’acquedotto, si condensa, interferendo con il piano originario di cemento armato, dotato di una carpenteria metallica interna che risulta intaccata dalla corrosione. Nei prossimi giorni sarà eseguita un’ispezione totale in varie fasi per verificare dove sia necessario intervenire, non soltanto nel tratto di 50 metri interessato dal crollo e dal successivo transennamento, ma lungo tutti e 2 i km di lunghezza del cunicolo".

Avvenente: "Dispiaciuti, risolveremo al più presto"

L'assessore comunale alle Manutenzioni, Mauro Avvenente, afferma: "Ci dispiace che il crollo improvviso del marciapiedi abbia coinvolto delle persone e, in particolare, una nonna con la nipotina, a cui siamo vicini e che abbiamo sentito telefonicamente per sincerarci delle loro condizioni di salute. L’incidente è da addebitare alla vetustà dei manufatti sottostanti alla strada di corso Europa, risalenti anch’essi a circa 60 anni fa. Le ispezioni in corso in queste ore saranno seguite da nuovi approfondimenti che consentiranno di valutare l’entità dei danni e di progettare un importante intervento di ripristino, attraverso il meccanismo dei lavori in somma urgenza, per cui ringrazio il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi. L’amministrazione è concentrata al massimo su questa problematica, che intendiamo risolvere al più presto non solo nell’area impattata direttamente dal crollo, ma su tutto il cunicolo che corre da corso Europa fino a Nervi".