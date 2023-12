Marcia della pace a Sampierdarena, donati generi di prima necessità

Si è svolta giovedì 7 dicembre a Sampierdarena la marcia della pace organizzata dal Municipio Centro Ovest in collaborazione con Music For Peace e le associazioni del territorio. In testa al corteo la banda Sampierdarenense che ha suonato diversi brani, hanno aderito anche diverse scuole e sezioni dell'Anpi.

La marcia è partita dalla sede del Municipio in via Sampierdarena 34 dopo l'accensione delle luminarie sulla facciata dell'edificio e ha percorso le vie del quartiere inneggiando alla pace. Arrivati alla fine di via Sampierdarena i partecipanti si sono diretti verso la sede di Music For Peace in via Balleydier dove il presidente Michele Caolnaghi ha tagliato il nastro che ha ufficialmente sancito il via al mese di eventi che si terranno nell'area per il periodo natalizio.

"Una bella giornata con un messaggio importante - commenta Colnaghi - un segnale che abbiamo voluto dare come Municipio consegnando beni di prima necessità destinati alle persone coinvolte dai conflitti, in particolare il popolo del Sudan e nella speranza che sia dato libero accesso ai servizi umanitari anche alla striscia di Gaza. Voglio ringraziare le associazioni che hanno aderito, l'Anpi, le scuole, Music for Peace per il grande impegno e i bimbi che ci hanno trasmesso tanto entusiasmo e tanta speranza".