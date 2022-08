Guerra sul marchio 'Casa Sanremo': la ligure Consorzio eventi vince in Tribunale

C'è una sola 'Casa Sanremo' ed è quella della ligure Consorzio gruppo eventi.

Il Tribunale di Genova ha annunciato la prima tregua sulla guerra a colpa di querele tra Vincenzo Russolino, il patron del contenitore delle collaterali del Festival, e Devis Paganelli di Rimini, un ex sponsor che avrebbe cercato di utilizzare il marchio 'Casa Sanremo', regolarmente registrato e a uso esclusivo del Consorzio gruppo eventi, per contattare partners, invitandoli a prendere parte a format e contenuti del tutto identici agli originali.

La vicenda è finita davanti ai giudici genovesi che lo scorso 28 luglio hanno emesso un provvedimento cautelare urgente in materia di proprietà intellettuale, ordinando a Devis Paganelli e alla sua società (la Are Communication international Ltd con sede in Bulgaria), "la cessazione di ogni forma di uso del marchio 'Casa Sanremo', nonché di imitazione servile del format e di ogni condotta idonea (post sui social network, brochure, comunicazioni) a creare confusione con il medesimo, ideato e prodotto da Consorzio Gruppo eventi, ovvero appropriarsi dei relativi pregi ovvero ancora a denigrarne i contenuti?.

Musica per le orecchie di Vincenzo Russolillo e Consorzio gruppo eventi che hanno così commentato il primo risultato: ?Abbiamo volutamente evitato di proseguire la bagarre mediatica con la quale Devis Paganelli voleva tentare di accreditare la propria iniziativa, confidando invece nell?intervento dell'autorità giudiziaria, che è intervenuta con straordinaria tempestività, inibendo - con efficacia immediata - a Devis Paganelli ed alla Are Communication International ogni ulteriore attività in nostro danno?.

'Casa Sanremo' sta ora viaggiando per l'Italia con il suo palcoscenico-tir, su cui si esibiscono i cantanti italiani dalle maggiori località turistiche, ma la guerra sul marchio potrebbe tornare in tribunale per un processo ordinario.