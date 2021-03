Tenta di rubare bici elettrica di un vigile davanti alla sede del Distretto: arrestato

È successo in via Marassi, nel cortile degli uffici della polizia Locale. Ad avvisare l’agente, un passante

Si è introdotto nel cortile della sede del terzo distretto della polizia Locale, a Marassi, e ha provato a rubare la bici elettrica di un agente. Lo ha visto però un passante, che ha subito avvisato il diretto interessato.

È successo alle 13 in via Marassi, vittima del tentato furto un agente che stava scaricando strumentazioni dall’auto di servizio posteggiata nei parcheggi riservati.

Il ladro ha provato ad accedere dal cortile, ma è stato visto da un passante che ha subito avvisato sia l’agente sia un collega: al loro arrivo lo hanno visto mentre tentata di portare via la bici elettrica e l’hanno bloccato. Portato negli uffici i piazza Ortiz, è stato arrestato in flagranza per il tentativo di furto.