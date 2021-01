Detenuto muore impiccato a Marassi

Poco dopo la bella notizia che i carceri liguri sono arrivati a contagi zero, nella giornata di sabato 2 gennaio 2021 la segreteria del sindacato Osapp è venuta a conoscenza di un suicidio nella notte. Si tratta del primo detenuto deceduto in Liguria nel 2021.

«Purtroppo - dichiara Rocco Roberto Meli - nonostante il pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria operanti presso la casa circondariale di Marassi, non sono riusciti ad arrivare in tempo in quanto verso le ore 2 circa dopo il giro di controllo delle camere detentive, un detenuto di origini marocchina di circa 35 anni arrestato per reati inerenti allo spaccio di droga recluso presso il primo piano della sesta sezione, aspettando che il giro finisse, si è impiccato.

A dare l'allarme è stato il compagno della camera detentiva. Il segretario regionale Osapp sottolinea come «questo periodo si sta rivelando molto difficile per tutte quelle persone che si trovano a operare all'interno dell'istituto, trovandosi davanti realtà sconcertanti difficili da tollerare psicologicamente».

«Da tenere comunque in considerazione che codesto istituto ha un quantitativo maggiore di detenuti rispetto alla capienza massima, che rende più complicato il controllo e la sicurezza della struttura», conclude Meli.