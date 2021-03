Affidato in prova ai servizi sociali vede i poliziotti e scappa, in tasca la droga

In manette un 34enne sorpreso dalla Polizia in via Ricca a Marassi: alla vista degli uomini in divisa ha tentato la fuga ma è stato raggiunto

Un 34enne di origini ecuadoriane è stato arrestato dalla Polizia in via Ricca a Marassi per spaccio di droga.

Durante il servizio di controllo del territorio i poliziotti delle volanti hanno notato un'autovettura in sosta con due persone a bordo e un uomo che si trovava in prossimità del lato passeggero che cedeva loro qualcosa in cambio di denaro. Alla vista dell'autovettura di servizio la persona appiedata ha iniziato a correre ma i poliziotti lo hanno seguito e fermato.

Addosso aveva tre involucri in cellophane contenenti circa tre grammi di cocaina e la somma di 70 euro. Nel borsello 1180 euro suddivisi in banconote da 50, 20, 10 e 5 euro. Nella sua abitazione sono stati trovati altri tre grammi dello stesso stupefacente.

L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, ha precedenti per spaccio e per reati contro il patrimonio, è sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e sarà giudicato per direttissima giovedì 11 marzo.