Spaccia eroina dai domiciliari e finisce in carcere

Continuava a spacciare nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Per questo motivo la squadra mobile lo ha arrestato dopo aver trovato nel suo appartamento un chilo tra eroina e cocaina, l'uomo è finito in carcere per il reato previsto dall'art 73 del Testo Unico stupefacenti.

Grazie a un'altra perquisizione domiciliare, le forze dell'ordine hanno scovato un ventenne in via Terpi in possesso di un chilo e mezzo tra hashish e marijuana. Anche in questo caso sono scattate le manette come disposto dall'autorità giudiziaria.