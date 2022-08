Carcere di Marassi, allarme sovraffollamento: "È sold out con 717 detenuti e una capienza di 550"

Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, ha lanciato l'allarme sovraffollamento per quello che riguarda il carcere di Marassi: "È sold out - sorride amaramente - con numeri da record, 717 detenuti su una capienza di 550".

"Si tratta di un carcere sovraffollato e in grave difficoltà - spiega Pagani - e circa l'80% dei detenuti è di origine straniera, molti sono davvero di difficile gestione per i nostri agenti. Solo grazie allo straordinario impegno che mettono in campo ogni giorni, riconosciuto anche dal direttore della struttura, viene garantita dignità e vivibilità, evitando derive in una struttura davvero al collasso. Mancano gli spazi nelle celle e a breve l'istituto non potrà più accogliere nuovi arrestati perché tutti i reparti sono saturi".

Ma questo non è l'unico aspetto che preoccupa la Uilpa, il segretario prosegue: "Ci sono anche questioni operative, passerelle mediatiche e parole che poi non portano a nulla, ministero e Dap distanti dalle frontiere e dalle prime linee, che teorizzano e progettano soluzioni secondo noi impraticabili e utopiche che producono effetti devastanti. Una su tutte l'apertura delle celle per tante ore al giorno non solo non ha impedito il calare dei suicidi (52 ad oggi) ma ha determinato l’esponenziale numero di aggressioni e di feriti. Noi crediamo - chiosa Pagani - che l’agente in sezione è lo Stato e rappresenta lo Stato. Detto questo oggi affermiamo che lo Stato nelle carceri è preso a calci, pugni e schiaffi. Non solo, ma si continuano ad ammassare detenuti. Nonostante la positività di sette poliziotti e 18 detenuto al covid. I baschi blu continuano a salvare vite e a subire umiliazioni, nell’attesa che l'amministrazione penitenziaria si renda conto che Marassi è sold out".