"Dammi mille euro o ti sparo", tentata estorsione nella sala scommesse

Una giocata dietro l'altra fino a perdere mille euro alle slot machine. Poi, la tentata estorsione: ubriaco e fuori controllo è andato al bancone della sala scommesse, in via del Faggio a Marasssi, e ha minacciato il titolare: "Ridammi i miei soldi o ti sparo". Spaventato dall'avventore del bar che conosceva di vista, il 34enne si è chiuso nel retro ed è riuscito a chiamare il 112.

È successo ieri sera alle 22. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

Gli agenti, dopo una prima perquisizione, non hanno trovato il 47enne di origini albanesi in possesso dell'arma. L'uomo ha ripreso a giocare alle slot machine come niente fosse e ha reagito con violenza alla richiesta delle forze dell'ordine di seguirlo. Alla fine, è stato portato in questura, identificato e denunciato per tentata estorsione ai danni del titolare, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.