Gli rubano il cellulare, rintracciati grazie al satellitare

Un 27enne ha reagito al tentativo di rapina da parte di tre giovani rispettivamente di 17, 19 e 21 anni: ha salvato il portafoglio, ma non l'orologio, un anello e il cellulare, che ha però consentito di risalire al terzetto. È accaduto ieri sera, lunedì 7 marzo, in via delle Ginestre dove i tre ladri sono stati arrestati dagli agenti di polizia con l'accusa di rapina; il magistrato ha disposto che i due maggiorenni venissero accompagnati nel carcere di Marassi mentre il 17enne in un centro di prima accoglienza.

I tre hanno bloccato e colpito con violenti pugni al volto la vittima, che si era ribellata gridando aiuto. Ma dopo la lite, in seguito alla quale il 27enne ricoverato all'ospedale ha ricevuto una diagnosi di 25 giorni, i malviventi si erano dati alla fuga salendo sul bus. Proprio grazie a un software che consente di rintracciare l'apparecchio tramite un sistema satellitare, i tre aggressori sono stati individuati poco distante dal luogo della rapina: con le mani gonfie e tracce di sangue sui giubbotti, avevano con sé la refurtiva.