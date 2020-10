Marassi, diciottenne bloccato con lo spray urticante

I poliziotti del commissariato di San Fruttuoso hanno duvuto fare ricorso allo spray urticante in dotazione per fermare un 18enne. È successo intorno alle 14 di venerdì 16 ottobre 2020 in piazzale Paul Valery a Marassi. Il giovane è stato fermato mentre si traovava in compagnia di altri giovani.

Fin da subito ha mostrato un atteggiamento eccessivamente nervoso, tale da indurre gli operatori ad approfondire il controllo. Addosso il giovane nascondeva tre bustine di cannabis. Durante la perquisizione il giovane, inaspettatamente, ha strattonato gli operatori, dandosi alla fuga per pochi metri. Una volta raggiunto, ha opposto una violenta resistenza tanto da rendere necessario l'uso del 'capsicum'.

Il 18enne genovese è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e, a causa del suo comportamento, è stato anche denunciato anche per resistenza pubblico ufficiale.