Nuova palestra gratuita a cielo aperto: c'è anche la cyclette

Un'area attrezzata in via del Camoscio, con macchinari studiati appositamente per l’attività sportiva

Una palestra a cielo aperto e gratuita è stata inaugurata giovedì mattina nei giardini di via del Camoscio a Marassi.

Finanziata e realizzata dal Municipio Bassa Val Bisagno, si tratta della prima area attrezzata a Genova, con macchinari studiati appositamente per l’attività sportiva, dalla cyclette ai bilancieri, è ad accesso libero per i residenti del quartiere e non solo.

L'area è stata provvista di sistema di videosorveglianza per tutelare il bene comune da atti di vandalismo. L'iniziativa è stata accolta con favore dalla cittadinanza che nella palestra all'aria aperta vede una soluzione per fare attività fisica in sicurezza anche in periodo Covid.

Il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, Massimo Ferrante, conta di realizzare altre strutture simili: "Se le disponibilità economiche erogate al Municipio lo consentiranno saremo ben lieti di aumentare e migliorare i servizi offerti ai cittadini negli spazi pubblici".