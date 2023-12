"Il mio cane e io azzannati da un pitbull, il cui padrone è scappato"

Riceviamo e pubblichiamo.

Vi scrivo per segnalarvi un fatto molto grave di cui mio malgrado mi sono ritrovata protagonista qualche giorno fa. La sera del 2 dicembre, io e Artù, mentre tornavamo a casa a Marassi, siamo stati attaccati all'improvviso da un pitbull, il quale si è letteralmente lanciato al collo del mio Cavalier King senza alcun motivo.

Stavamo semplicemente passeggiando sul marciapiede e il pitbull era col suo padrone al guinzaglio. Vedendo un cane di grossa mole e sapendo che comunque è meglio prevenire che curare (meglio sentirsi dire che è "buono", piuttosto che aspettare che succeda qualcosa), ho accorciato il guinzaglio al mio, ci siamo scansati e abbiamo continuato a camminare. Il padrone dell'altro cane, invece, non è stato in grado di gestirlo e/o semplicemente allontanarlo, anzi, lo ha fatto avvicinare, rendendo vano il mio comportamento preventivo.

Non ho avuto neanche il tempo di realizzare cosa stesse per succedere e successivamente cosa stesse succedendo, che il pitbull (ma poteva essere qualsiasi razza, non è questo il punto) si è lanciato al collo di Artù e lo ha aggredito.

Istintivamente mi sono messa in mezzo (dovevo cercare di salvare il mio cane che stava per essere sbranato sotto ai miei occhi) e sono stata morsa anche io. Artù "fortunatamente" sta meglio di quanto potesse accadere nella peggiore delle ipotesi ma questo non significa che ne sia uscito illeso. Potrebbe rischiare un intervento, gli hanno dovuto saturare, bendare la ferita ed è sotto farmaci.

Il padrone del cane? Nella confusione generale e il fatto che poi sono intervenute delle persone per aiutarci è letteralmente scappato: non si è preoccupato, non ha dato modo di identificarsi. Con la speranza che si risalga alla persona in questione, non solo per me, ma anche e soprattutto per gli altri, perché poteva capitare a chiunque e il problema non è il cane, ma il padrone.

Mi hanno detto che ci sono stati altri episodi del genere sempre con un pitbull che sembra essere lo stesso. Queste cose non devono più succedere: se ci si prende un cane o qualsiasi altro animale bisogna saperlo gestire. E, nel caso succeda una cosa del genere all'improvviso e per la prima volta (magari il cane non era mai stato aggressivo) bisogna prendersi le proprie responsabilità.

Quello che è successo a me e al mio cane non dovrebbe mai capitare a nessuno. Né da vittime, né da spettatori. Spero che l'accaduto che ho raccontato faccia riflettere e sensibilizzi le persone, perché scegliere di avere un animale non è un gioco. Bisogna essere consapevoli e, soprattutto, rispettare le regole del buon senso: le leggi. Non si può sempre aspettare solo la tragedia prima di denunciare o affrontare un problema.

Poteva capitare a chiunque. A vostra sorella, a vostro figlio, a un bambino. Davvero dobbiamo avere paura ad uscire di casa con il nostro cane? Davvero diamo i cani in mano a chiunque? Se non si sa gestire il proprio animale, soprattutto, sapendo che può recare danni al prossimo, è inaccettabile restare in silenzio e fare finta di nulla.

Una vostra lettrice