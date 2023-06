'Far west' a Marassi: "Fermati! Stai ammazzando mio marito"

È tornato in sé, perlomeno quel tanto da smettere di fare del male a due sconosciuti e allontanarsi, solo quando si è trovato davanti una donna terrorizzata. Alle sue spalle ha lasciato un padre, invalido al 100%, riverso a terra con accanto suo figlio, anch'egli ferito.

Cominciamo dall'inizio. Intorno alle 19 di giovedì 1 giugno 2023 la famiglia sta uscendo da un parcheggio nella zona del centro commerciale Il Mirto a Marassi, quando davanti a loro si para, con una manovra azzardata, un'auto nera. Dal posto di guida scende un giovane con la barba e i capelli corti neri, che si avvicina all'auto della famiglia.

Il ragazzo, italiano, apre la portiera dove è seduto il più giovane dei tre e lo trascina fuori dall'auto. Da lì prende il via l'aggressione: schiaffi, calci, pugni e testate. Il padre scende a sua volta per soccorrere il figlio e anche a lui viene riservato lo stesso trattamento. Nonostante l'uomo si reggesse su un bastone, in quanto invalido.

Davanti a questa scena, anche la donna si slaccia la cintura di sicurezza e scende dal veicolo. "Fermati, stai ammazzando mio marito", gli dice, come spiega a GenovaToday. Al ché per fortuna il giovane esita un attimo, risale in auto e si allontana.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia di Stato, che sta cercando d'identificare l'aggressore, al quale la donna rivolge un appello a costituirsi. La famiglia stava tornando a casa dopo una visita medica, quando si è trovata catapultata in un incubo.

Un aiuto prezioso alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Padre e figlio sono stati portati in ospedale in codice giallo e verde, ma le loro condizioni potranno essere meglio valutate sono in seguito a ulteriori accertamenti.