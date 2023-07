"Ti sparo in faccia": nel marsupio una pistola finta, denunciato

"Non mi guardare o ti sparo in faccia". Tensione di fronte a un locale a Marassi per un acceso diverbio sfociato in minacce. Erano passate da poco le 10 di sera quando un residente di corso De Stefanis è sceso in strada probabilmente per chiedere che si facesse meno rumore.

Il proprietario de ristorante, visti gli animi accesi, ha subito chiamato il 112 e in breve tempo è arrivata una volante della polizia. Gli agenti nel marsupio dell'aggressore, un 34 enne italiano, hanno trovato una pistola finta ma senza tappo rosso.

L'uomo è stato denunciato per minacce e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.