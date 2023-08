Prima la lite, poi la fuga con coltello e mazza da baseball

Intervento dei carabinieri in pieno giorno per una lite con coltelli in un bar di Marassi.

Su richiesta del 112 i militari sono andati in via del Piano dove, all’interno del locale, erano state segnalate due stranieri che si stavano picchiando. Poco prima del loro arrivo, però, i due si erano dileguati e uno di loro, armato di coltello, era fuggito a bordo di un'auto. Inseguito è stato fermato in corso De Stefanis.

Dal mezzo è sceso un uomo, ecuadoriano di 30 anni, in forte stato di agitazione e con alcune lievi ferite, che ha minacciato gli operatori venendo bloccato e perquisito. Sul sedile dell’auto sono stati trovati una mazza da baseball e un mattarello di legno. Durante l’inseguimento il fuggitivo, mentre percorreva via Casata Centurione, ha lanciato il coltello dal finestrino ma l'arma è stata recuperata ancora insanguinata.

L’ecuadoriano, con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di ibertà per minaccia aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale, porto abusivo e detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere.