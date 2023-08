Brucia la lavatrice, incendio in appartamento a Marassi

Intervento dei vigili del fuoco alle 5.30 per l'incendio di una lavatrice.

Il rogo è scoppiato in un appartamento in via Bertuccioni a Marassi. I pompieri arrivati dal distaccamento di Genova Est sono arrivati con un'autopompa e un'autobotte e hanno spento l'incendio del locale lavanderia andato gravemente danneggiato, evitando però il coinvolgimento dell’intera abitazione, invasa dal fumo.

Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.