Marassi, incendio nel negozio di kebab di corso De Stefanis

Incendio a Marassi, in corso De Stefanis, all'interno di un noto negozio di kebab del quartiere. La notizia ha colpito molti residenti della zona attivi sui gruppi social di quartiere perché i gestori sono molto apprezzati per la qualità del prodotto e del servizio.

Poco prima delle ore 19 sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con tre squadre che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni potrebbero essere ingenti.

In corso le indagini per stabilire le cause del rogo.