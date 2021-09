Marassi, appartamento distrutto da incendio: muore un gatto

In via Emery, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare due animali che si trovavano nell'appartamento, un terzo ha purtroppo perso la vita

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13 nella zona alta di Marassi per un incendio divampato, per cause ancora da accertare, all'interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Emery.

Una donna che si trovava nell'appartamento è riuscita a uscire mentre due gatti sono stati salvati dai Vigili del fuoco, un terzo ha purtroppo perso la vita.

L'abitazione è andata completamente distrutta e, in via precauzionale, sono stati fatti allontanare gli inquilini del piano soprastante per le verifiche di stabilità.