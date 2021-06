Marassi, incendio in un appartamento: anziana messa in salvo

Incendio a Marassi in corso De Stefanis poco dopo l'incrocio con via Rino Mandoli dove le fiamme sono divampate (probabilmente a partire dalla cucina), intorno alle 15:30 di venerdì 4 giugno, all'interno di un appartamento occupato da un'anziana.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento Genova Est Mario Meloncelli e l'autoscala della centrale, le fiamme sono state domate in poco tempo, ma hanno generato molto fumo dato che hanno preso fuoco diversi mobili e oggetti di arredamento.

La donna che si trovava nell'appartamento è stata portata in salvo e ha accusato un lieve principio di intossicazione. Sono attualmente in corso i rilievi per stabilire con certezza le cause dell'incendio e le verifiche dei pompieri sull'agibilità dell'appartamento.