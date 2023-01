Marassi: incendia il lenzuolo della cella e si barrica in bagno, mettendo a rischio i compagni

Ha dato fuoco alle lenzuola della sua cella utilizzando dell'olio come combustibile, il detenuto del carcere di Marassi che ha pensato di protestare in questo modo per chiedere farmaci per poter dormire. L'uomo era già stato ascoltato e visitato dal personale sanitario che gli aveva dato medicinali che lo aiutassero a prendere sonno. Ma l'uomo, di 30 anni, di origini magrebine, ha comunque continuato a protestare fino a quando non ha incendiato le lenzuola, barricandosi poi all'interno del bagno.

A questo punto la polizia penitenziaria, in servizio sul piano detentivo, ha avvisato la sorveglianza notturna e si è precipitata a far uscire dalla cella gli altri detenuti che la occupavano - non responsabili della follia del compagno - che stavano respirando un fumo denso e nero. Messi in sicurezza gli ultimi, con un estintore il personale ha spento le fiamme e a far uscire dalla camera anche l’autore del gesto di protesta.

A questo punto tutti i detenuti dello stesso reparto, raggiunti dal fumo proveniente dal piano terra, hanno iniziato a manifestare sbattendo sulle sbarre: "Si segnala la pericolosita? di quanto accaduto - spiega Claudio Panetta, vice segretario regionale del sindacato Sappe - per aver messo in serio pericolo la sicurezza di tutto l’Istituto, vista l’esigua disponibilita? notturna del personale".

La sorveglianza ha poi fatto visitare tutti i detenuti coinvolti nella vicenda e tutto il personale penitenziario intervenuto, a scapito della propria incolumita?, dal medico incaricato notturno. "Si evidenzia inoltre - continua Panetta - il preoccupante aumento degli eventi critici avvenuto in concomitanza con l’invio in missione 'forfettaria' di tre appartenenti al ruolo sott’ufficiali, tra cui il vice comandante con deleghe ai reparti, come avevamo preannunciato con nota precedente erano proprio queste le nostre perplessita? in merito. Si segnala inoltre l’ammirevole serieta? e abnegazione della polizia penitenziaria intervenuta per porre rimedio all’evento critico, dimostrando grande professionalita? e senso del dovere proseguendo comunque il servizio anche dopo aver inalato i fumi tossici, per questo motivo si auspica che tutto il personale intervenuto venga proposto per una lode, avendo messo in sicurezza i ristretti e la sicurezza del carcere".